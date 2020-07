Wall Street-toppenes vanvittige lønninger

Lederlønningene på Wall Street er et mye diskutert tema, og i lys av coronapandemien rettes det igjen skarp kritikk mot selskapenes allokering ettersom ulikhetene i samfunnet nok en gang blir satt på spissen.

Økonomisk krise

Coronapandemien har ført til at flere millioner amerikanere har mistet jobben, og en stadig større andel befinner seg dermed under fattigdomsgrensen. Blant Wall Street-toppene er historien derimot en helt annen, spesielt blant de store teknologiselskapene, og selskapene fortsetter å rettferdiggjøre lønningene med en stigende aksjekurser.

Kjennetegnet på amerikansk kapitalisme

Av mange er lederlønningene i USA sett på som selve kjennetegnet på amerikansk kapitalisme, nemlig at rikdom er innenfor rekkevidde for alle som jobber hardt nok. For andre er det en stadig påminnelse på hvor urettferdig samfunnet er.

Elon Musk på topp

Storaksjonær og sjef i Tesla, Elon Musk er soleklar ener på listen etter å ha sikret seg en solid kompensasjonsordning for noen år tilbake. Avtalen gir Musk tilgang på ytterligere aksjeopsjoner dersom Tesla når forhåndsbestemte økonomiske milepæler.

Fellestrekk

Et fellestrekk blant sjefene er at fastlønnen kun utgjør en brøkdel av den totale kompensasjonen. Majoriteten av kompensasjonene drives av aksjeopsjoner eller direkte tildeling av aksjer.