Små utslag på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,1 prosent mens Dow Jones og S&P 500 har gått opp 0,1 prosent.

Makro

Amerikanske produsentpriser (PPI) falt 0,2 prosent fra mai til juni, viser tall fra amerikanske statistikkmyndigheter fredag. Konsensus pekte mot en oppgang på 0,4 prosent.

Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, falt 0,3 prosent på månedsbasis, mot ventet 0,1 prosent oppgang.

Corona

I USA ble det meldt om 62.117 nye smittetilfeller i går. I fredagens rapport fra DNB Markets minner sjeføkonom Kjersti Haugland om at det er det høyeste antallet som til nå har blitt rapportert på en dag, ikke bare for USAs del, men også for et hvilket som helst land i verden.

Det var særlig California som bidro, med nok en rekordhøy telling.