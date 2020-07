All-time high igjen i New York

Det ble oppgang for alle de tre toneangivende indeksene på børsene i New York fredag, etter at Gilead Sciences Inc. slapp informasjon om medikamentet remdesivir som er potensielt lovende når det gjelder å redusere risikoen for dødsfall som følge av Covid-19, melder Marketwatch.

Dow Jones steg 1,44 prosent til 26.075,30 og S&P 500 endte opp 1,05 prosent til 3.185,04.

Teknologitunge Nasdaq steg 0,66 prosent til 10.617,44 og ny all-time high for tredje dag på rad.

Nye rekorder

Det ble også ny rekordnotering for Accenture, Adobe, Amazon, Alphabet (Google), Zoom og Netflix, som steg hele 8,1 prosent til 548,73 dollar.

Bare Microsoft og Cisco av de 30 aksjene i Dow Jones-indeksen falt. J.P. Morgan Chase ble dagens vinner med en oppgang på 5,5 prosent, fulgt av Goldman Sachs på 4,5 prosent og Travelers Cos med en oppgang på 3,5 prosent.

Tesla smalt opp nye 10,8 prosent til 1.544,65 og ny all-time high for 2. dag på rad.

Med det verdsettes Tesla til over 267 milliarder dollar, tilsvarende 2.525 milliarder kroner. Det er også er rundt 165 milliarder kroner mer enn den samlede børsverdien for alle selskapene på Oslo Børs.

Høyere oljepris

Oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron steg 3,1 og 3,0 prosent på høyere oljepris.

Den amerikanske lettoljen ble omsatt så høyt som 40,77 dollar, før den roet seg ned til 40,51 prosent og en oppgang på 2,3 prosent.

Brent steg til 43,41 på det høyeste i elektronisk handel, etter at råvarebørsen stengte i New York og var opp 1,9 prosent til 3,17 dollar ved 22-tiden norsk tid.

Frykt, renter og gull

VIX-indeksen falt 6,7 prosent til 27,29.

Gullprisen falt 2,4 dollar til 1.801,4 dollar.

10-års renten steg 2,8 basispunkter til 0,633 prosent og endte med det også opp 3,7 basispunkter for uken.

2-års renten var tilnærmet uendret på 0,153 prosent, mens 30-års renten steg 1,8 basispunkter til 1,326 prosent, og endte med det ned 10,5 basispunkter denne uken, ifølge Marketwatch.