Disney World gjenåpner i Florida

Florida er en av delstatene i USA som er hardest rammet av coronaviruset. Lørdag ble det igjen meldt om ny rekord med 10.360 nye smittetilfeller og 93 døde av coronaviruset i staten.

Men i Orlando åpnet to av Disney Worlds parker – Magic Kingdom og Animal Kingdom – etter å ha vært stengt i fire måneder. Epcot og Disney Hollywood Studios åpner igjen onsdag.

– Vi er i en ny normal. Verden er et annerledes sted, men vi er forberedt til å åpne og drive i dette nye miljøet, sier Josh D'Amaro, adm. direktør for Disney-parkene verden over.

Feber og munnbind

Flere hundre mennesker hadde stilt seg opp i solsteken før åpningen, noen av dem med Mikke Mus-ører og alle med munnbind, i tråd med nye retningslinjer på grunn av coronapandemien.

Alle fikk temperaturen målt ved inngangen, og antibac er tilgjengelig overalt. Disney sier også at folk må holde seg på to meters avstand både ved attraksjonene og i butikkene.

På sosiale medier får Disney kritikk fra mange for å gjenåpne mens coronasmitten når nye høyder i Florida.

Guvernør Ron DeSantis startet gjenåpningen av Floridas økonomi i mai, noe som viste seg å være altfor tidlig og som har resultert i at smittetallene er gått i været.

De siste ukene har han derfor tatt flere skitt tilbake, blant annet ved å stenge barene igjen, men antall smittede fortsetter likevel å stige kraftig.

Hittil i år er Disney-aksjen 17,5 prosent, men siden bunnen i mars har aksjen snudd opp 14,2 prosent. Fredag endte aksjen opp 2,2 prosent til 119,34 dollar.

