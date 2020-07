Dette vil påvirke Oslo Børs

Rekordfest på Wall Street fredag, samt oppgang for oljeprisen og de asiatiske indeksene kan peke mot oppgang på Oslo Børs mandag.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 1,9 prosent, eller innenfor intervallet [1,7, 2,1] prosent.

Olje

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,32 prosent til 42,97 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,67 prosent til 40,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Analytikernes oppmerksomhet rettes nå mot møtet i overvåkningskomiteen til Opec og samarbeidslandene, Opec+, som skal holdes onsdag 15.juni.

Kilder nær samtalene indikerer at Opec+ som planlagt vil redusere produksjonskuttene til 7,7 millioner fat pr dag i august, fra kuttnivået på 9,7 millioner fat pr. dag i juli, ifølge Platts.

Asia

I Japan er Nikkei opp 1,94 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,12 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,27 prosent, og CSI 300 er opp 1,63 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,92 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,47 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,70 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,29 prosent.

Oppgangen kommer etter at China Association of Automobile Manufacturers la frem sterke tall for den kinesiske bilindustrien. De viste at verdens største bilmarked vokste med 11,6 prosent i juni og at det er registrert vekst for tredje måned på rad.

Wall Street

Fredag stengte de tre toneavgivende indeksene i pluss.

Teknologitunge Nasdaq steg 0,66 prosent til 10.617,44 og ny all-time high for tredje dag på rad.

Dow Jones steg 1,44 prosent til 26.075,30, mens S&P 500 endte opp 1,05 prosent til 3.185,04.

Blant enkeltaksjer ble det også ny rekordnotering for Accenture, Adobe, Amazon, Alphabet (Google), Zoom og Netflix, hvor sistnevnte steg hele 8,1 prosent til 548,73 dollar.

Tesla smalt opp nye 10,8 prosent til 1.544,65 og ny all-time high for 2. dag på rad.

Med det verdsettes Tesla til over 267 milliarder dollar, tilsvarende 2.525 milliarder kroner. Det er også er rundt 165 milliarder kroner mer enn den samlede børsverdien for alle selskapene på Oslo Børs.

Det er fortsatt frykt knyttet til coronaviruset, og verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte søndag om ny daglig rekord i antall smittetilfeller globalt, ifølge Reuters.

Totalt er det nå nærmere 12,9 millioner mennesker som er bekreftet smittede av viruset og antall døde nærmer seg 570.000, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

«Pågående dystre amerikanske Covid-19 nyheter fortsetter å bli ignorert av markedet», skrev Ray Attrill, leder for valutastrategi i National Australia Bank, i et notat.

Attrill sa at oppgangen i markedene skyldes «pågående optimisme» rundt tidslinjen for utvikling og godkjenning av en potensiell vaksine, samt politisk stimuli i form av hjelpepakker fra amerikanske myndigheter.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp marginale 0,08 prosent til 801,59 fredag, og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.826 millioner kroner.

Blant vinnere steg DNB 1,7 prosent til 129,60 kroner, mens Yara steg 1,3 prosent til 336,40 kroner. Flyselskapene Norwegian lettet 2,3 prosent til 2,70 kroner, mens SAS steg 1,6 prosent til 8,19 kroner, etter lettelser i reiserestriksjoner.

Dette skjer idag – mandag:

Kvartalsrapporter

Nordic Semiconductor (07.00)

Orkla (07.00)

DNB (07.30)

Presentasjoner

Nordic Semiconductor (8.00)

Orkla (8.00)

DNB (9.30)

Eksklusive utbytte:

Ocean Yield (USD 0,05)