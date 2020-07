MPC Container Ships har nylig gjennomført en emisjon for å komme seg gjennom coronakrisen.

Nå har The Mangrove Partners Master Fund tegnet seg for 16,6 millioner aksjer, til kurs 1 krone per aksje og da følgelig samme totalsum.

Etter kjøpet har Mangrove Partners Master Fund 20,9 millioner aksjer i MPC Container Ships. Det tilsvarer 5,8 prosent av utestående aksjer.