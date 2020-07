dette vil påvirke oslo børs

Wall Street endte i rødt og Nasdaq snudde ned for første gang siden slutten av juni. Oljeprisen virket å utvikle seg positivt utover kvelden, men så slo virusfrykten inn. Nedgang er også å spore på de asiatiske indeksene. Mye tyder på at Oslo Børs vil åpne ned tirsdag.

«Nedgang i vente. Vi tror Oslo Børs åpner ned -1,2 prosent, eller innenfor intervallet [-1,4, -1]%. Gjensidige, AKER BP, JPMorgan og Citigroup i fokus», skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

Olje

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,5 prosent til 41,98 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 39,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Spørsmålet fremover er: Om du begynner å lempe på kuttene, klarer de da å holde skipet tett, eller vil det rakne? Klarer de å være disiplinerte i organisasjonen? sier Helima Croft, sjefstrateg i RBC, til CNBC.

Croft sa at det store spørsmålet er om en ny bølge med coronavirus vil være nok til å skape enda flere nedstengninger og ødelegge økonomien i flere land.

– Det er mye optimisme rundt at markedet kan takle hva som helst når det kommer til coronaviruset. Men har OPEC et varslingssystem? De kommer til å måtte være utrolig kvikke på grunn av usikkerheten rundt en ny bølge, sier Croft.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,89 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,10 prosent, og CSI 300 er ned 1,24 prosent.

«Selv med en forventet bunn i andre kvartal, så handler bekymringen om at det kan komme et langt og enda hardere tilbakeslag. Veien tilbake til økonomisk stabilitet er full av usikkerhet», skrev Vishnu Varathan, leder for økonomi og strategi i Mizuho Bank, i et notat tirsdag.

Kinas handelsdata for juni ble utgitt på tirsdag, og eksporten økte 4,3 prosent sammenlignet med året før mens importen økte 6,2 prosent i samme periode, ifølge tolldata.

Wall Street

Fredag stengte to av de tre toneavgivende indeksene ned. Dow Jones var den eneste som marginalt holdt seg i pluss, opp 0,04 prosent. S&P 500 dalte 0,94 prosent og Nasdaq, som har vært selve klippen i coronarallyet, falt hele 2,16 prosent.

Ansiktet på oppgangen i teknologisektoren anses av mange å være Tesla. Like etter åpningstid dunket Tesla-aksjen opp 16 prosent, men i løpet av dagen korrigerte aksjen ned. Ved stengetid var kursfallet for dagen på 3 prosent.

Ifølge The Wall Street Journal var bilprodusentens markedsverdi på 321 milliarder dollar mandag morgen, som var foran både J.P. Morgan og Procter & Gamble, på henholdsvis 293 og 307 milliarder. Etter kursnedgangen er imidlertid Tesla igjen forbigått av gigantene og bilprodusenten prises nå til 286 milliarder dollar.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp marginale 2,42 prosent til 821 fredag, og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,6 milliarder kroner.

DNB klatret 9,9 prosent til 142,45 kroner etter å ha knust forventningene til andre kvartal. Nordic Semiconductor steg 10,5 prosent til 92,50 kroner etter å ha levert en vekst på 25,5 prosent.

Til tross for oppgangen på børs i går, ser det ut til at det vil starte ned på børsen i dag.

Dette skjer idag – tirsdag

Presentasjoner

- Aker BP: presentasjon for kapitalmarkedet og media 8.30

- Gjensidige Forsikring: kvartalspresentasjon 9.00

- OKEA: kvartalspresentasjon 10.00

Makro

- Kina: handelsbalanse juni 5.00

- Japan: industriproduksjon endelig mai 6.30

- Storbritannia: industriproduksjon mai 8.00

- Storbritannia: BNP mai 8.00

- Tyskland: KPI endelig juni 8.00

- Spania: KPI endelig juni 9.00

- SCB: KPI juni 9.30

- EMU: industriproduksjon mai 11.00

- Tyskland: ZEW-indeks juli 11.00

- USA: NFIB SMB-indeks juni 12.00

- USA: KPI juni 14.30

Regnskapsrapporter

Oslo Børs

- AKERBP (kl 7.00), GJF (kl 7.00), OKEA (kl 7.00), STRONG

Øvrige utenlandske:

- Bank Of America (ca kl 12.45), Citigroup (foreløpig dato), Digi, JPMorgan (foreløpig dato), Wells Fargo (foreløpig dato)

Annet

- Olje: API, ukentlig oljelagertall 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)