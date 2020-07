DNB Markets anbefaler kjøp av årets børstaper

AKSJEN STIGER: Her containerskipet AS Palatia tilhørende MPC Container Ships

AKSJEN STIGER: Her containerskipet AS Palatia tilhørende MPC Container Ships Foto: Shipspotting

Fredag 10. juli falt MPC Container Ships-aksjen til ny all-time low på 1,81 kroner intradag, før den endte på 2,02 kroner. Da hadde aksjen falt 89,8 prosent siden nyttår og bare Norwegian og Kongsberg Automotive hadde da falt mer.

Mandag endte aksjen opp 4,0 prosent til 2,10 kroner. Tirsdag morgen har aksjen på det meste vært opp over 23 prosent til 2,59 kroner.

DNB Markets anbefaler

Oppgangen kommer i kjølvannet av at DNB Markets, ifølge TDN Direkt, oppgraderer anbefalingen på MPC Container Ships til kjøp fra hold. Kursmålet nedjusteres til 3,5 kroner fra tidligere 8,0 kroner.

Fra mandagens slutt ser meglerhuset dermed en oppside på 66,66 prosent.

DNB-analytikerne skriver at de liker MPC Container Ships' kontantbuffer i etterkant av emisjonen, og mener at for mye negativitet er priset inn i aksjen.

Meglerhuset har kuttet sitt estimat på verdijustert egenkapital (NAV) pr. aksje med 75 prosent som følge av utvanning, og gitt den potensielle oppsiden oppgraderes aksjen til kjøp, opplyses det.