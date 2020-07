Meglerhus ser usikker fremtid i Kitron – nedjusterer til hold

Kepler Cheuvreux nedgraderer sin anbefaling på Kitron til hold fra kjøp, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset øker imidlertid kursmålet til 15 kroner per aksje fra tidligere 12 kroner.

Kepler viser til at Kitron rapporterte et sterkt resultat i andre kvartal, drevet av svært høy etterspørsel etter komponenter for ventilatorer som kreves i forbindelse med covid-19-pandemien.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til bærekraften av denne veksten.

«Anbefalingen nedgraderes derfor til hold til tross for at kursmålet høynes til 15 kroner», opplyses det.

Aksjen handles i dag til 13,92 kroner, 3,3 prosent ned. Hittil i år er aksjen opp 27,1 prosent.