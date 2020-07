Oslo Børs snur opp - Spetalen-selskap korrigerer tilbake

Ved lunsjtider er Oslo Børs opp 0,05 prosent og hovedindeksen står i 821,46. Hittil er det omsatt aksjer for 1,805 milliarder kroner.

Oljeprisen faller

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,73 prosent til 42,41 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,77 prosent til 39,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Guvernøren i California, USAs mest befolkede delstat, annonserte i går at barer, restauranter, kinoer, dyreparker og museer igjen må stenge dørene som følge av en kraftig økning i antall nye smittetilfeller. Det har ført til at investorene i oljemarkedet frykter at etterspørselen etter drivstoff igjen blir satt under press, og følgelig faller oljeprisen.

På tilbudssiden forventes det at OPEC+ reduserer eksisterende produksjonskutt på 9,7 millioner daglige fat til 7,7 millioner daglige fat fra August til Desember.

- Oljemarkedet nærmer seg balanse ettersom etterspørselen er på vei tilbake, sier OPECs generalsekretær, Mohammed Barkindo ifølge Reuters.

Oljeselskapene på Oslo Børs

Equinor stiger 0,90 prosent til 140,10 kroner, mens Aker BP faller 3,64 prosent til 179,80 kroner. Sistnevnte faller etter å ha rapportert tall for andre kvartal tidligere i dag hvor driftsmarginene hadde blitt kraftig redusert sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Videre faller DNO 1,89 prosent til 5,70 kroner.

Gjensidige Forsikring faller 0,65 prosent til 190,35 kroner etter å ha lagt frem tall for andre kvartal tidligere i dag. Resultatet før skatt endte på 2.467, mot 1.722 i samme periode i fjor.

Shipping-selskap til himmels

Shippingselskapet MPCC stiger hele 47,14 prosent til 3,09 kroner ved lunsjtider, og er dagens foreløpige vinner. Tidligere tirsdag meldte Pilgrim Global ICAV at det har kjøpt 473.274 aksjer i selskapet til 1,88 kroner pr. aksje.

Dagens foreløpige taper er biotech-selskapet PCI Biotech med en nedgang på 22,25 prosent til 54,50 kroner.

Investorene ble tydeligvis nervøse etter at selskapet tirsdag kveld meldte at det prekliniske forskningssamarbeidet med AstraZeneca, som startet i september 2015, hadde blitt forlenget med seks måneder og at evalueringen av potensialet for et videre samarbeid nå løper ut 2020.

Også Spetalen-dominerte Ayfie Group faller bredt ved lunsjtider, og er i skrivende stund ned 9,97 prosent til 2,70 kroner etter å ha steget kraftig i forbindelse med børsnoteringen forrige uke.

Øvrige store

Av de øvrige store selskapene på Oslo Børs fortsetter DNB oppover etter å ha lagt kraftig på seg mandag etter solide tall for andre kvartal. DNB stiger 2,63 prosent til 146,20 kroner. Videre stiger Telenor 1,40 prosent til 144,95 kroner, mens MOWI faller beskjedne 0,24 prosent til 168,55 kroner.

Dagens hittil mest omsatte aksje er hydrogen-selskapet NEL med en omsetning på 338 millioner kroner. NEL-aksjen faller 5,01 prosent til 22,16 kroner.