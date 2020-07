Wells Fargo rapporterer tirsdag om et underskudd på 2,4 milliarder dollar for andre kvartal. Dette tilsvarer et underskudd på 0,66 dollar pr. aksje.

CNBC skriver at Wall Street forventet et tap på 0,2 dollar pr. aksje, samtidig som inntektene var rundt 600 millioner lavere enn forventet.

Det er første gang siden finanskrisen at selskapet kan rapportere om underskudd på ett kvartal.

– Vi er ekstremt skuffet over resultatet vårt for andre kvartal og at vi har intensjon om å redusere utbytte, sier adm. direktør Charlie Scharf.



Styret i banken foreslår å redusere utbyttet fra 0,5 dollar til 0,1 dollar pr. aksje for tredje kvartal.

Inntektene for kvartalet endte på 17,8 milliarder dollar, ned fra 21,6 milliarder dollar for tilsvarende kvartal i 2019, det kommer frem av rapporten.