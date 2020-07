Citigroup spretter opp i førhandelen etter å ha rapportert om sterke kvartalstall

Den amerikanske banken Citigroup kunne tirsdag rapportere om et resultat på 1,3 milliarder dollar for andre kvartal. Det vil si 0,5 dollar pr. aksje. Til sammenligning rapporterte de om et resultat på 4,8 milliarder dollar, eller 1,95 dollar pr. aksje, for tilsvarende kvartal ifjor.

Resultatet slår da forventning som, ifølge CNBC, lå på 0,28 dollar pr. aksje. Den faktiske inntekten for kvartalet slo forventningene med omtrent 600 millioner dollar.

Aksjen stiger rett i overkant av 1,5 prosent i førhandelen etter de sterke resultatene.

Banken skriver i meldingen at resultatet pr. aksje hadde en nedgang på 74 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal ifjor, hvilket reflekterer nedgangen i resultatet.

– Mens kredittkostnadene tynget ned resultatet, var den overordnede virksomheten sterk gjennom kvartalet, og vi har hatt muligheten til å navigere gjennom Covid-19-pandemien noenlunde bra, skriver adm. direktør, Michael Corbat.

CNBC skriver at tirsdagens resultat kommer samtidig som det som er forventet å bli den svakeste kvartalssesongen på Wall Street. Nyhetskilden videreformidler videre prognose fra Refinitiv som forventer at inntjeningen for S&P 500 vil ha falt 44 prosent på en år-til-år-basis.