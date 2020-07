Primærinnsidere laster opp i DNB

Tirsdag ble det kjøpt 6.150 aksjer i DNB på vegne av enkelte ledende ansatte, det fremgår av en børsmelding. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på 145,85 kroner per aksje.

Videre opplyses det om at aksjene er kjøpt i henhold til aksjeprogrammet som ble godkjent av generalforsamlingen 30. juni. Aksjer som kjøpes via programmet har bindingstid frem til deltakerne trer ut av ledelsen, og blir deretter frigitt over en periode på tre år

Konsernsjef, Kjerstin Braathen har kjøpt 2.523 nye aksjer. Etter transaksjonen sitter Braaten på totalt 48.076 DNB-aksjer.

Finansdirektør, Ottar Ertzeid har kjøpt 1.998 nye aksjer. Etter transaksjonen besitter Ertzeid totalt 275.219 DNB-aksjer.

Meglersjef, Alexander Opstad har kjøpt 1.629 nye aksjer og sitter etter transaksjonen med en total på 27.812 aksjer.

DNB-aksjen steg 2,14 prosent til 145,50 kroner på Oslo Børs tirsdag. DNB er hittil denne uken opp 12,27 prosent etter å ha smadret forventning i forbindelse med annonseringen av tall for andre kvartal mandag.