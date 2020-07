Hedgefond-topp: - Trumps tilnærming til corona var en gave til investorene

«President Donald Trumps håndtering av coronaviruset har vært en gave til investorene» , skriver Dinakar Singh i TPG-Axon Capital i en oppdatering til sine kunder som Reuters har fått kjennskap til.

Fikk tidlig sikret seg

Etter at coronaviruset for alvor brøt ut i Europa og i USA var Trump tidlig ute og kalte viruset for fake news og at det trolig ville passere, slik som influensa. Trumps under dramatisering av viruset bidro til at markedene forholdt seg motstandsdyktige lengre enn de burde, noe som medførte at kapitalforvaltere, som Axon Capital fikk muligheten til å sikre seg mot krakket før det virkelig smalt.

«Vi var av den oppfatning at det som skjer i Kina ikke blir i Kina. Trumps underdramatisering av viruset var en gave til investorene, som gjorde at markedene forholdt seg motstandsdyktige slik at vi fikk reallokert kapital og sikret oss mot kommende volatilitet», fremgår det av brevet.

Solid avkastning

Axon, som forvalter omlag en milliard dollar hadde en avkastning på 24,3 prosent i første halvdel av 2020. Avkastningen ble i hovedsak drevet av posisjoner i de store teknologiselskapene, helsesektoren og det japanske markedet. De siste dagene har fondet lagt ytterligere på seg og har en avkastning på 30 prosent. Axons avkastning smadrer det gjennomsnittlige hedgefond som ifølge Hedge Fund Research har en gjennomsnittlig avkastning på negative 3,5 prosent i første halvdel av 2020.