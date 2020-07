Ingen av de norske aksjene gjorde det bedre på Oslo Børs enn Wall Street

Wall Street befant seg lenge i flatt terreng, men endte dagen med en solid opptur. Alle de tre toneangivende indeksene steg, selv om det lenge så ut til at Nasdaq skulle stenge i rødt.

Markedet var preget av at bankaksjene hadde startet resultatrapporteringen. Blant disse var det JPMorgan som imponerte mest. Til tross for at flere av bankene overrasket positivt, fulgte ikke aksjekursen etter. Dette gjaldt særlig Citi som falt nesten 4 prosent etter å ha slått konsensus.

Blant de norske aksjene i USA var det Flex LNG som imponerte mest etter at aksjen steg på Wall Street til tross for at den falt på Oslo Børs. Golden Ocean Group var aksjen med den mest beskjedne oppgangen i dag, og stengte rett over 1 prosent opp i USA. I Norge falt aksjen 1,22 prosent.