NattoPharma leverer sterk vekst

Legemiddelselskapet NattoPharma leverte en omsetning på 48,4 millioner kroner i 2. kvartal, som er en økning på 61 prosent fra samme periode ifjor. På forhånd var konsensusestimatet på 46 millioner kroner.

EBITDA for 2. kvartal kom inn på 6,2 millioner mot 0,9 millioner for 2. kvartal 2019. Dette er også høyere en estimatene fra analytikerne, der konsensus var på 4,6 millioner kroner.

Adm. direktør i NattoPharma, Kjetil Ramsøy, sier via pressemeldingen fra selskapet at han er stolt over at selskapet leverer nok et kvartal med sterk vekst.

NattoPharma (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 48,0 31,0 Driftsresultat 1,8 −1,5 Resultat før skatt 23,0 −1,3 Resultat etter skatt 23,0 −1,2

Likviditetssituasjonen til selskapet er også blitt kraftig forbedret det siste året. NattoPharma har en kontantbeholdning på 23 millioner kroner, mens ved utgangen av samme periode ifjor hadde selskapet 6 millioner i kontanter.