dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet åpner opp 1,5 prosent, eller innenfor intervallet [1,1, 1,9] prosent.

– Resultatsesongen i USA ble sparket i gang i går da bank kjempene JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo leverte sine Q2-tall. Mens JPMorgan overrasket på den positive siden, skuffet de to andre selskapene investorene. Wells Fargo opplevde sitt svakeste resultat siden finanskrisen i 2008 og falt over fire prosent. Citigroup endt også kraftig ned (minus 3,9 prosent).



– JPMorgen derimot, en av 30 selskaper som inngår i Dow Jones indeksen steg 0,5 prosent. Faktisk steg alle Dow aksjene i går. Positive vaksinenyheter fra Moderna, samt bedring i smittetallene bidro til det. Industrigiganten Caterpillar (opp 4 prosent) var et av selskapene som ledet an.

Olje

Oljeprisen holder seg stabil før Opec-møte og lagertall.

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,05 prosent til 43,06 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,22 prosent til 40,68 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Onsdag ettermiddag legger amerikanske myndigheter frem de offisielle tallene og det er ventet en nedgang på 2,1 millioner fat, ifølge Reuters-konsensus, melder TDN Direkt.

«Tallene fra API som ble sluppet i går kveld gir støtte til oljeprisen i tidlig handel», skriver ING Economics i en oppdatering, ifølge Reuters.

Markedsfokuset vil følge nøye med på nyheter fra møtet i overvåkningskomiteen til de Opec-landene (JMMC) senere onsdag.

«Markedet vil se etter om produksjonskuttene blir rullert over for ytterligere en måned, eller om gruppen vil stå ved planen om å trimme kuttene», skriver ING Economics videre.

Asia

Det er blandet stemning i Asia etter styrket håp om vaksine og Hongkong-trøbbel.

I Japan er Nikkei opp 1,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,20 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,39 prosent, og CSI 300 er ned 1,04 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,55 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,49 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 1,49 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 1,01 prosent.

Biotek-firmaet Modernes potensielle vaksine for å forhindre Covid-19 har gitt en «robust» immunrespons, eller nøytraliserende antistoffer, hos alle 45 pasienter i de tidlige forsøkene, ifølge nylig utgitte data publisert i New England Journal of Medicine.

Wall Street

Alle de tre toneangivende amerikanske indeksene steg tirsdag.

Dow Jones gikk opp 2,84 prosent til 26.642,6 og er med det ned 7,0 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,34 prosent til 3.197,6. Det vil si at indeksen har falt 1,24 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk opp 0,94 prosent til 10.488,6. Indeksen har dermed steget 16,0 prosent siden nyttår.

Aksjemarkedet var særlig preget av resultatrapporteringen tirsdag. Blant de største var USAs største bank JPMorgan, som presenterte langt bedre tall enn ventet. Til tross for at amerikansk økonomi er i ferd med å innta en skarp resesjon, presenterte storbanken den høyeste omsetningen noensinne. Aksjen endte rett over nullsjiktet.

Også den New York-baserte banken Citi imponerte tirsdag, og gjorde det bedre enn konsensus. Aksjen falt likevel nesten 4 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs snek seg i pluss tirsdag og steg beskjedne 0,32 prosent til 823,65. Total omsetning for handelsdagen beløp seg til 4,88 milliarder kroner.

Equinor steg 1,44 prosent til 140,85 kroner. Aker BP falt på sin side 2,36 prosent til 182,20 kroner. Fallet kom i kjølvannet av at selskapet tirsdag rapporterte tall for andre kvartal hvor driftsmarginene viste en kraftig reduksjon sammenlignet med tilsvarende periode i året i forveien.

DNO falt 1,69 prosent til 5,712 kroner.

Dette skjer i dag - onsdag:

Regnskapsrapporter:

Oslo Børs

- AKSO (kl 7.00), ATEA (kl 7.00), SBANK (kl 7.00), STB (kl 7.30), KOG, SPOG

Merkur Market

- AKBM-ME (kl 7.00)

Oslo Axess

- NATTO (kl 7.00), PHLY

Øvrige Norden

- Handelsbanken (kl 6.30), SEB (ca kl 7.00), Elisa (kl 7.30)

Øvrige utenlandske

- Alcoa (Etter børsens stengetid), Dtac, Grameenphone, Goldman Sachs (foreløpig dato), Microsoft (foreløpig dato), Morgan Stanley (foreløpig dato)

Presentasjoner:

- KOG: kvartalspresentasjon 8.15

- SBANK: kvartalspresentasjon 8.30

- AKBM-ME: kvartalspresentasjon 9.00

- AKSO: kvartalspresentasjon 9.00

- ATEA: kvartalspresentasjon 9.00

- NATTO: kvartalspresentasjon 10.00

- STB: kvartalspresentasjon 10.00

- SPOG: kvartalspresentasjon 12.00

Makro:

- Norge: handelsbalansen juni 8.00

- Storbritannia: KPI juni 8.00

- Storbritannia: PPI juni 8.00

- Italia: KPI endelig juni 10.00

- USA: Empire manufacturing-indeks juli 14.30

- USA: importpriser juni 14.30

- USA: industriproduksjon juni 15.15

Sentralbanker:

- Canada: rentebeskjed 16.00

- BOJ: rentebeskjed

Makro annet:

- Olje: DOE ukentlig oljelagertall 16.30

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)