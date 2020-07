Oslo Børs åpner opp - Storebrand faller i åpningen

Etter en halvtimes handel er Oslo Børs opp 1,10 prosent og hovedindeksen står i 832,7. Hittil er det omsatt aksjer for 714 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,46 prosent til 43,24 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,51 prosent til 40,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Onsdag ettermiddag legger amerikanske myndigheter frem de offisielle tallene og det er ventet en nedgang på 2,1 millioner fat, ifølge Reuters-konsensus, melder TDN Direkt.

Markedsfokuset vil følge nøye med på nyheter fra møtet i overvåkningskomiteen til de Opec-landene (JMMC) senere onsdag.

«Markedet vil se etter om produksjonskuttene blir rullert over for ytterligere en måned, eller om gruppen vil stå ved planen om å trimme kuttene», skriver ING Economics.

Nedgang for Storebrand

NattoPharma er opp 5,0 prosent til 21,0 kroner. Selskapet leverte sterk vekst i 2. kvartal ifølge kvartalstallene onsdag.

Storebrand er ned 5,25 prosent i åpningen til 52,7 kroner. Selskapet rapporterte i kvartalsrapporten onsdag om at forvaltningskapital har økt med 17 prosent på ett år.

Aker Solutions er opp 2,66 prosent til 9,25 kroner til tross for at selskapet leverte et underskudd på 171 mill. kroner i andre kvartal.

Industriselskapet Kongsberg Gruppen stiger 2,45 prosent til 142,2 kroner etter at kvartalstallene ga bunnlinjen et løft.