– Dette er det mest forhatte børsrallyet noensinne

Sjefstrateg Phil Orlando, Federated Hermes, sier dette er det mest forhatte børsrallyet i aksjemarkedets historie.

Han viser til at S&P 500 er opp rundt 47 prosent de siste månedene, mens markedet forbereder seg på et fall i inntjeningen fra disse selskapene på 45 prosent år over år i 2. kvartal.

Orlando forteller til Bloomberg at de faktisk tok litt penger av markedet for en måned siden.