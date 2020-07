Sissener misliker kursfall: – Markedet fokuserer helt feil

Onsdag morgen la Storebrand frem sine kvartalstall, noe som har sendt aksjen ned 5,8 prosent til 52,40 kroner. Dagens laveste notering har vært på 51,38 kroner.

Det betyr at aksjen er ned 24,1 prosent hittil i år.

– Jeg er som alltid positiv. Markedet fokuserer helt feil når de ser på solvenskapitalen som er under forventningene, sier Sissener til Finansavisen. Nedgangen i kvartalet skyldes blant annet historisk lave renter.

Vekstcase

Forvalteren understreker at selskapet har en kraftig vekst, og beskriver konsekvent selskapet som et vekstcase.

– Justerer du for overskuddskapitalen har du en PE på 8, ujustert mener vi den er i overkant av 10. I en vekstbedrift er det en helt feil vurdering når penger er gratis, sier Sissener til Finansavisen.

Sissener Canopus har 4,5 millioner aksjer i Storebrand, og aksjen er den største posisjonen i hans portefølje.

– Storebrand blir en utbyttemaskin. Om det tar 1 eller 3 år spiller ingen rolle, avslutter Sissener.

Situasjonen normaliseres

Konsernsjef Odd Arild Grefstad mener situasjonen i det norske og svenske samfunnet, og i finansmarkedet i kjølvannet av coronapandemien, er i ferd med å normaliseres etter en tøff start på året.

I 2. kvartal 2020 fikk Storebrand et nettoresultat på 453 millioner kroner, mot et resultat på 451 millioner kroner for et år siden. Det var ventet et nettoresultat på 545 millioner kroner.