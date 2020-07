Goldman Sachs smadrer forventning

Resultat pr. aksje kom inn på 6,26 dollar pr. aksje, langt over forventede 3,78 dollar pr. aksje.

Inntektene nådde sitt nest høyeste nivå noensinne på kvartalsbasis, og beløp seg til 13,3 milliarder dollar i andre kvartal. Det representerer en oppgang på 41 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og langt over forventede 9,75 milliarder dollar.

De rekordhøye inntektene ble særlig drevet av inntekter fra handel i obligasjons- og aksjemarkedet. Førstnevnte utgjorde 4,24 milliarder dollar, det høyeste på ni år, mens sistnevnte stod for 2,94 milliarder dollar som er det høyeste for et kvartal på 11 år.

- De sterke tallene er et understreker viktigheten av å ha en diversifisert businessmodell. Turbulensen vi har sett i markedet de siste månedene har forsterket våre forpliktelser til strategien vi la i forkant av året, sier styreformann og adm. direktør i Goldman Sachs, David Solomon ifølge CNBC.

Goldman-aksjen stiger 4,04 prosent i førhandelen drøye to timer før Wall Street åpner.