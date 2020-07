dette vil påvirke oslo børs

Wall Street endte opp onsdag og i sterk kontrast til de siste tre månedene, har Nasdaq nå begynt å henge etter de to andre indeksene. Oljeprisen har merket to fall i løpet av natten. Nedgang er også å spore på de asiatiske indeksene.

«Nedgang i vente. Svake impulser fra Asia, tross oppgang på Wall Street. Vi tror Oslo Børs åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,6, 0]%. Resultater i fokus», skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

Olje

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,1 prosent til 43,54 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,3 prosent til 40,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

OPEC-landene ble i går enige om å trappe ned produksjonskuttene fra de siste månedene. Siden mai har landene kuttet produksjonen med 9,7 millioner fat per dag, 10 prosent av global produksjon, men fra august vil landene kutte med 7,7 millioner fat per dag. Avtalen varer til desember.

«Oljeprisen vil bli hvor den er resten av 2020. En økning i pris vil skade marginene og ha negativ innvirkning på dem i næringen som trenger en bedring mest», skriver Rystad Energy i et notat.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,62 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,41 prosent, og CSI 300 er ned 1,59 prosent.

Nedgangen kommer i kjølvannet av at Kinas økonomi hentet seg inn igjen etter en bekymringsfull nedgang i 1. kvartal. I 2. kvartal var veksten 3,2 prosent høyere enn samme tid i fjor.

Fabrikker og andre industrisektorer er nærmest tilbake til normal drift, men forbrukernes kjøpevilje er svak på grunn av en utstrakt usikkerhet om arbeidsmarkedet.

Wall Street

Wall Street endte i grønt onsdag. Dow Jones var opp 0,85 prosent. S&P 500 klatret 0,9 prosent og Nasdaq, som til nå har ledet an i coronarallyet, halser etter og steg 0,1 prosent.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 2,1 prosent til 840,82 poeng onsdag.

I 2. kvartal 2020 fikk Storebrand et nettoresultat på 453 millioner kroner, mot et resultat på 451 millioner kroner for et år siden. Det var ventet et nettoresultat på 545 millioner kroner.

– Jeg er som alltid positiv. Storebrand blir en utbyttemaskin. Om det tar 1 eller 3 år spiller ingen rolle, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Aksjen falt 6,8 prosent til 51,82 kroner.

Mowi fikk et operasjonelt driftsresultatet før skatt på 95 millioner euro i 2. kvartal 2020, mot 211 millioner euro i samme periode i fjor. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 77 millioner euro.

Aksjen la på seg 6,8 prosent og sluttet på 179 kroner.

Dette skjer idag – torsdag

Kvartalsrapporter

Adevinta (Kl. 07.00)

Akastor (Kl. 07.00)

Borregaard (Kl. 07.00)

Telenor (Kl. 07.00)

XXL (Kl. 07.00)

SATS (Kl. 07.30)

Norske Skog (Kl. 08.00)

Pareto Bank

Presentasjoner

Akastor (Kl. 08.00)

Borregaard (Kl. 08.00)

Adevinta (Kl. 08.30)

XXL (Kl. 08.30)

SATS (Kl. 08.30)

Telenor (Kl. 09.00)

Norske Skog (Kl. 10.00)

Pareto Bank (Kl. 12.00)

Makro

Kina: Industriproduksjon, detaljhandel, investeringer juni (Kl. 04.00)

Kina: BNP for 2. kvartal (Kl. 04.00)

Storbritannia: Arbeidsledighet (ILO) for juni (Kl. 08.00)

Frankrike: KPI endelig for juni (Kl. 08.45)

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd uketall (Kl. 14.30)

USA: NAHB boligindeks juli (Kl. 14.30)

USA: Philadelphia Fed-indeks juli (Kl. 14.30)

USA: Detaljhandel juni (Kl. 14.30)

USA: Lager usolgte varer mai (Kl. 16.00)

Annet

Bank of America kvartalstall (Cirka kl. 13.00)

Morgan Stanley kvartalstall (Cirka kl. 13.00)

ECB: Rentebekjed (Kl. 13.45)

ECB: Pressekonferanse (Kl. 14.30)

Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE (Kl. 16.30)

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt)