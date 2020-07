Bred børsnedgang i Europa

Det europeiske aksjemarkedet faller ved lunsjtider torsdag som følge av geopolitiske spenninger.

Geopolitiske spenninger

Storbritannia meldte tirsdag om at de i likhet med USA har valgt å stenge ute Huawei fra landets 5G-nett. President Donald Trump tok i etterkant av avgjørelsen æren for Storbritannias valg, og følgelig kan det virke som Storbritannia har valgt USA sin side i konflikten mellom verdens to ledende økonomier.

Videre opplyste det hvite hus om at de enn så lenge ikke har innført nye sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn som følge av Kinas håndtering av situasjonen i Hong Kong. Samtidig opplyste det hvite hus om at de for øyeblikket vurderer nasjonal sikkerhet i forbindelse med de kinesiske sosiale mediene TikTok og WeChat.

Bratt børsfall i Kina

Kinesisk økonomi viste en oppgang på 3,2 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for oppgangen viste forbrukernes kjøpsvilje seg å være svak som følge av utstrakt usikkerhet rundt arbeidsmarkedet. Shanghai Composite endte børsdagen med et fall på 4,5 prosent, som representerer det største fallet siden pandemien brøt ut.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt faller DAX 0,53 prosent. Storbanken Deutsche Bank er dagens foreløpige vinner med en oppgang på 1,08 prosent. Telekomselskapet Deutsche Telekom er også blant dagens vinnere med en oppgang på 0,53 prosent. I andre enden listen topper fintech-selskapet Wirecard med en nedgang på 7,05 prosent. Også retaileren Adidas faller bredt, og er i skrivende stund ned 2,27 prosent.

I London faller FTSE 100 0,48 prosent. Oljeselskapet Royal Dutch Shell stiger beskjedne 0,14 prosent. Bettingselskapet GVC Holdings er dagens foreløpige taper med en kursnedgang på 5,47 prosent. Ellers i London faller og stiger storbankene Barclays og Standard Chartered henholdsvis 0,67 og 0,04 prosent.

I Paris faller CAC 40 0,67 prosent. Dagens taper så langt er flyprodusenten Airbus med et fall på 2,28 prosent. Også konsulentselskapet Capgemini faller bredt, og er i skrivende stund ned 1,26 prosent. Bilprodusenten Renault er blant dagens vinnere med en oppgang på 0,94 prosent. Videre faller storbankene Credit Agricole og BNP Paribas henholdsvis 0,26 og 0,48 prosent.