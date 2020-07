Tallknuser fra Lillesand klatrer på karrierestigen

NYE OPPGAVER: Per Christian Mørland blir finansdirektør i Telia Company.

NYE OPPGAVER: Per Christian Mørland blir finansdirektør i Telia Company. Foto: Telia

Per Christian Mørland (40) har blitt utnevnt til finansdirektør i konsernet Telia Company. Han starter i jobben 1. august etter fem år som finansdirektør i Telia Norge.

Mørland ble finansdirektør i Telia Norge etter sammenslåingen mellom Telia og Tele2, OneCall og MyCall i 2015, og har siden vært med på sammenslåingene med Phonero og Get TDC.

Han er oppvokst i Lillesand og kom til stillingen i Telia Norge som Senior Financial Advisor for region Europa i Telia Company. Før det var han finansdirektør for Telenor i Danmark og han har innehatt flere økonomilederstillinger i Telenor, blant annet i Montenegro, Malaysia, Thailand og Norge.

Per Christian Mørland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Ny finansdirektør i Telia Norge blir danske Carsten Dyrup som kommer fra tilsvarende stilling i Telia Sverige og før det Telia Danmark. Dyrup har lang og bred erfaring fra selskaper som Vimpelcom, TDC og Maersk, og han har jobbet i mange ulike land.

Han har sin utdannelse fra Copenhagen Business School og Wharton.