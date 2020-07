Nok en storbank slår forventning

SLO FORVENTNING: Bank of America slo i likhet med sine kollegaer Goldman og JP forventning i andre kvartal.

SLO FORVENTNING: Bank of America slo i likhet med sine kollegaer Goldman og JP forventning i andre kvartal. Foto: Steven Senne

Bank of America fikk etter resultat etter skatt på 3,5 milliarder dollar i andre kvartal. Det tilsvarer et resultat pr. aksje på 0,37 dollar, mens det på forhånd var ventet et resultat pr. aksje på 0,27 dollar.

Inntektene beløp seg for kvartalet til 22,5 milliarder dollar, og slo dermed analytikernes forventning på 22 milliarder dollar.

Det var særlig investeringsbankaktiviteten som bidro til å slå forventning med sine 2,2 milliarder dollar i genererte inntekter i andre kvartal, mot på forhånd ventede 1,67 milliarder dollar.

Lave renter bidro til å redusere renteinntektene til banken med 11 prosent, videre fremgår det at Bank of America har økt tapsavsetningene til fire milliarder dollar.

Bank of America faller 0,61 prosent i førhandelen på Wall Street.