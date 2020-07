Rød start på New York-børsen

TORSDAG: Pilen peker ned i åpningsminuttene på New York-børsen. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 10.463,17 poeng mens Dow Jones står i 26.710,32 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1.300.000 personer sist uke. Ifølge Trading Economics var det ventet at 1.250.000 amerikanere for første gang ville be om ledighetstrygd.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var per 4. juli på 17,33 millioner, mot ventede 17,5 millioner.

Ifølge Marketwatch var økningen størst i delstatene Florida of California, som har opplevd stor økning i antall smittede av coronaviruset.

Samtidig har det blitt kjent at detaljhandelsomsetningen i USA økte med 7,5 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på fem prosent.