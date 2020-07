Knallresultat for Domino's Pizza

Verdens største pizzakjede, Domino's Pizza, hadde en omsetning på 920 millioner dollar i andre kvartal, ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort torsdag.

Til sammenligning var omsetningen i andre kvartal 2019 på 811,6 millioner dollar, tilsvarende en økning på 13,4 prosent.

I samme periode økte resultat etter skatt fra 92,4 millioner dollar til 118,7 millioner dollar. Det tilsvarer en økning på 28,5 prosent.

Resultat pr. aksje kom inn på 2,99 dollar, opp fra 2,19 dollar i samme kvartal foregående år. På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 2,24 dollar, ifølge Marketwatch.

Salgsinntektene steg 5,7 prosent, til tross for at flere restauranter stengte internasjonalt. Ifølge selskapet har coronapandemien ført til at flere bestiller takeaway.

Fornøyde

– Vårt fokus som et globalt merke og engasjementet fra våre lokale operatører forblir standhaftig med å betjene våre kunder og lokalsamfunn med en praktisk, rimelig og trygg mat- og serviceopplevelse, skriver administrerende direktør Ritch Allison i en kommentar.

– Jeg har aldri vært mer stolt av systemet vårt med franchisetakere, operatører og teammedlemmer for deres lidenskap og innovative ånd, noe som var tydelig i andre kvartal, fortsetter han.

Finansdirektør Jeff Lawrence har tro på at pizzakjeden er godt posisjonert for fremtiden.

– Vi fortsetter å tro at vi er godt posisjonert for å øke vår globale markedsandel både under og etter denne pandemien, sier Lawrence.

Torsdag omsettes aksjen for 407 dollar, ned 1,9 prosent. Hittil i år har kursen steget 38,5 prosent, mens den er opp nesten 15 prosent de siste tre månedene.