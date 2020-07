dette vil påvirke oslo børs

Analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

– De amerikanske børsene falt torsdag, dermed gikk det med de som det gjorde med børsene i Europa og Asia. Høye daglige smittetall bekymrer investorene da disse kan tenkes å lede til svakere vekst lenger frem i tid. Når det er sagt, for hver dag som går kommer vi nærmere en effektiv behandlingsform for COVID-19 viruset.



– Resultatsesongen for 2. kvartal startet denne uken, men tallene som har blitt sluppet til nå har vært blandede. Bankaksjene har skuffet mest. I tillegg publiserte strømmetjenestegiganten Netflix svakere tall enn ventet i går kveld. Med andre ord ser 2. kvartal til å ha vært et utfordrende kvartal for selskaper i flere industrier.

Olje

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,12 prosent til 43,24 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,05 prosent til 40,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

På tilbudssiden har Opec og samarbeidslandene bestemt seg for å holde seg til planen om å nedjustere produksjonskuttene med to millioner fat pr dag til 7,7 millioner fat pr. dag fra august samtidig som landene som produserte mer enn de skulle i mai sa seg villige til å kutte en større andel i august og september, melder TDN Direkt.

- Det gir markedet trygghet til at Opec og samarbeidslandene ser nøye på forholdene og sikrer at de ikke dytter markedet i feil retning, sier råvareanalytiker Vivek Dahr i Commonwealth Bank of Australia, ifølge Reuters.

Analytikere venter ifølge nyhetsbyrået at oljeprisen vil holde seg i intervallet 40 til 45 dollar pr fat på grunn av amerikansk tilbud som kommer tilbake til markedet og usikkerhet knyttet til om nye nedstengninger må bli innført på grunn av nye coronavirussmittetilfeller, melder TDN Direkt.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia etter nye globale smitterekorder.

I Japan er Nikkei ned 0,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,30 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,51 prosent, og CSI 300 er ned 0,31 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,61 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,73 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,13 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,14 prosent.

Den samlede tonen forventes å være forsiktig etter gårsdagens kraftige fall i kinesiske aksjer sammen med en glipp i amerikanske jobbtall, skriver Tapas Strickland, økonomidirektør i National Bank of Australia, ifølge CNBC.

Wall Street

De toneangivende børsene i USA så rødt torsdag.

Dow Jones gikk ned 0,50 prosent til 26.734,6 og er med det ned 6,3 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,34 prosent til 3.215,6. Det vil si at indeksen har falt 0,5 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite gikk ned 0,73 prosent til 10.473,8. Indeksen har dermed steget 16,7 prosent siden nyttår.

Utviklingen kom i kjølvannet nye makrotall og frykt for nedstengning av økonomien.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1,30 millioner personer sist uke. Ifølge Trading Economics var det ventet at 1,25 millioner amerikanere for første gang ville be om ledighetstrygd.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var per 4. juli på 17,33 millioner, mot ventede 17,50 millioner.

Hovedindeksen

Det endte også i rødt for Oslo Børs torsdag.

Oslo Børs stengte torsdag ned 0,56 prosent til 836,14 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,22 milliarder kroner. Dagen ble preget av resultatsesong, og flere store aktører offentliggjorde sine 2. kvartalstall i morgentimene.

Torsdagens soleklare vinner ble Axxis Geo Solutions. Ved stengetid sto kursen i 1,19 kroner, opp hele 72,46 prosent.

Røkke-dominerte Aker Solutions stengte opp 6,35 prosent til 10,21 kroner. Oppgangen kom etter at meglerhuset ABG Sundal Collier i en oppdatering oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og hevet kursmålet fra 8 kroner til 13 kroner.

Borregaard steg 12,26 prosent til 109 kroner. Oppgangen kom etter at selskapet rapporterte et rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal, på 361 millioner kroner.

Dette skjer i dag - fredag:

Kvartalsrapporter Oslo Børs

Aker (Kl. 07.00)

Elkem (Kl. 07.00)

Scatec Solar (Kl. 07.00)

Tomra Systems (Kl. 07.00)

Scihbsted (Kl. 07.00)

Yara (Kl. 08.00)

Øvrige kvartalsrapporter

Nordea (Kl. 06.30)

Telia (Kl. 07.00)

Swedbank (Kl. 07.00)

Alma Media (Kl. 07.00)

NCC (Kl. 07.10)

Danske Bank (Kl. 08.00)

Autoliv (Kl. 12.00)

Presentasjoner

Tomra Systems (Kl. 08.00)

Elkem (Kl. 08.00)

Scatec Solar (Kl. 08.30)

Schibsted (Kl. 09.00)

Aker (Kl. 09.00)

Yara (Kl. 12.00)

Makro

Storbritannia: GFK konsumenttillit juli

EMU: byggeproduksjon mai (Kl. 11.00)

USA: boligbygging juni (Kl. 14.30)

USA: Michiganindeks foreløpig juli (Kl. 16.00)

Annet

Olje/gass: Baker Hugher-riggtelling

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt