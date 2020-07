Det går mot en fin start på New York-børsen

FREDAG: Det ligger an til en fin dag på Wall Street. Foto: AP

Torsdagens handel på New York-børsen endte i rødt. Utviklingen kom i kjølvannet nye makrotall og frykt for nedstengning av økonomien.

Dow Jones falt 0,5 prosent til 26.734,6 poeng, S&P 500 endte ned 0,3 prosent til 3.215,6 poeng mens teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,7 prosent til 10.473,8.

Futures indikerer en god start fredagens handel.

Det er ventet at Dow Jones åpner opp 0,3 prosent, at S&P 500 stiger 0,4 prosent og at Nasdaq åpner opp 0,9 prosent.

Boeing var en av torsdagens store tapere etter en nedgang på 4,9 prosent. Futures indikerer at aksjen starter opp 0,3 prosent fredag.

Det har ikke vært de store utslagene på børsene i Asia fredag. Den kinesiske Shanghai Composite-indeksen gikk opp 0,1 prosent mens Hang Seng-indeksen i Hongkong klatret 0,5 prosent. Nikkei 225-indeksen i Japan falt 0,3 prosent.

I Europa har FTSE 100-indeksen i England gått opp 0,5 prosent, den tyske Dax-indeksen stiger 0,3 prosent mens CAC 40-indeksen i Frankrike faller 0,3 prosent.