Positiv start på New York-børsen

POSITIVE TONER: Fredag peker pilen opp på New York-børsen. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 10.505,59 poeng mens Dow Jones står i 26.755,89 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent.

Antall påbegynte boligprosjekter (housing starts) steg til 1.186.000 boliger i juni, en oppgang på 17,3 prosent fra mai. Det var på forhånd ventet at antall påbegynte boligprosjekter skulle lande på 1.169.000 ifølge Trading Eonomics.

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets minner om at nyhetsbildet har vært blandet det siste døgnet. Antallet nye smittede i USA fortsetter å stige, og flere Fed-medlemmer har uttrykt bekymring for den økonomiske utviklingen.

«Samtidig er det igjen snakk om nye hjelpepakker i både USA og EU, og det støtter opp aksjemarkedene», skriver Cekov i en rapport.

Analytikeren konkluderer med at kalenderen i dag er av det lette slaget, hvor fredagens viktigste begivenhet er EU-toppmøtet. Han mener det vil være interessant å se om EUs toppledere endelig klarer å bli enige om et kompromiss angående stimulipakken som trengs for å gjenopprette aktiviteten i eurosonen.