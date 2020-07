BlackRock: - Mer stimuli blir kritisk

S&P 500 kollapset fra den foreløpige toppen i slutten av februar 34 prosent til utgangen av mars. Fire måneder senere, befinner S&P 500 seg kun litt i overkant av fire prosent under toppnoteringen satt i februar.

Rekordhøye smittetall

Onsdag rapporterte USA om 67.000 nye smittetilfeller, men til tross for at smittetallene i USA igjen har blusset opp, er S&P 500 for året, kun ned en prosent.

- Markedet tror det vil komme en vaksine som reduserer alvorligheten av coronaviruset, men la oss være ærlige, hadde dagens smittetall kommet i mars ville trolig S&P vært ned mer enn 34 prosent, sier Fink ifølge Reuters.

Fortsatt høy arbeidsledighet

Det var per utgangen av juni 32 millioner amerikanere som mottok arbeidsledighetstrygd, ned 433.005 personer fra uken i forveien. Økonomer mener at arbeidsledigheten fortsatt er urovekkende høy, og at det til tross for at antallet reduseres, ikke reduseres raskt nok.

Kritisk med ytterligere stimuli

Fink mener at det av en eller annen grunn er mindre frykt for pandemien med hensyn til effekten tiltakende smitte burde ha for økonomien. Videre mener han at det fremover blir kritisk med ytterligere stimuli for å sikre at økonomien kommer tilbake.

- Enkelte jobber kommer til å ha vanskeligheter med å komme tilbake med det første. Derfor er det kritisk med ytterligere stimuli for å sikre at jobber blir skapt, sier Fink.