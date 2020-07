Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,4] prosent.

Olje

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,60 prosent til 42,88 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,54 prosent til 40,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Sterkere virusfrykt

Mer enn 14,5 millioner mennesker er nå smittet av coronaviruset og over 604.000 mennesker har omkommet som følge av pandemien, ifølge data fra Johns Hopkins University.

– Risikoen for en bølge to er som en torpedo mot global vekst, sier Jeffrey Halley, senior markedsanalytiker i Oanda, til Reuters.

Platts skriver videre at bekymringer rundt økende antall smittetilfeller av coronaviruset globalt og påvirkningen på etterspørselen fortsetter å tynge markedssentimentet og begrense oppsiden, melder TDN Direkt.

Kina leder an i Asia

I Japan er Nikkei ned 0,02 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,05 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 2,36 prosent, og CSI 300 er opp 2,05 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger mer beskjedne 0,07 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,05 prosent, S&P/ASX 200-indeksen faller 0,53 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,38 prosent.

Renter i Kina

Kina holdt den ettårige referanserenten LPR (loan prime rate) uendret på 3,85 prosent i juli, siden økonomien fortsatt er i en oppbyggingsfase etter viruskrisen, melder Reuters. Femårig LPR er satt til 4,65 prosent, som også er uendret. Renten skal fungere som et markedsbasert referansepunkt for nye lån til selskaper og husholdninger.

Indeksene i både Shanghai og Hongkong styrkes til tross for at det er rapportert om økt antall smittede, som har ført strengere restriksjoner.

«Situasjonen er veldig alvorlig og det er ingen tegn til at den kommer under kontroll med det første», uttalte Carrie Lam, regjeringssjef i Hongkong, ifølge Reuters.

Skuffende Japan-tall

Fra Japan tikket det mandag inn skuffende tall som viste en nedgang i eksporten på 26,2 prosent i juni sammenlignet med året før, melder CNBC.

Økonomer spurt av Reuters spådde en eksport-nedgang på 24,9 prosent.

Importen falt 14,4 prosent, noe bedre enn estimatet på 16,8 prosent. Til sammenligning sank Japans eksport 28,3 prosent i mai, som var det største fallet siden finanskrisen.

Wall Street

Dow Jones falt fredag beskjedne 0,23 prosent, mens S&P 500 steg 0,28. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,28 prosent.

S&P 500 endte uken solid opp med en oppgang på 2,20 prosent på ukesbasis. Til tross for en rekordhøy økning i antall nye smittetilfeller i USA på fredag på 77.230 nye smittetilfeller, valgte investorene gjennom uken heller å fokusere på positive vaksinenyheter og klamrer seg til håpet om at en vaksine nærmer seg. Antall nye daglige smittetilfeller i USA har vært på i overkant av 60.000 i snart to uker på rad.

Gode tall for andre kvartal fra storbankene i USA bidro også til å løfte det amerikanske aksjemarkedet forrige uke.