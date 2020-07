– Markedene har virket noe retningsløse den siste tiden

FØLGER MARKEDENE: Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets. Foto: Are Haram

«Alt i alt har markedene virket noe retningsløse den siste tiden, noe som er forståelig, all den tid smittetall, handelsgnissninger og de underliggende økonomiske realitetene tegner et heller svakt bilde for vekst og selskapsinntjening, skriver Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport mandag.

«Mens den massive støtten fra sentralbankene stadig gir investorene grunn til å kjøpe aksjer og ta risiko», skriver Borgen Gjerde videre.

Hun peker på at S&P 500 nå ligger på samme nivå som i midten av juni. Smittetallene har i stor grad kommet under kontroll i Europa og Asia, mens USA sliter fortsatt med coronaviruset. Sist fredag ble over 77.000 registrert smittet i USA, noe som er det meste i løpet av en dag.

Borgen Gjerde skriver at de økonomiske konsekvensene av coronaviruset gjør politikken ekstra spennende før høstens valg. President Donald Trump er blant annet svært misfornøyd med at skolene i California stenges.

«Det er bare ett av flere eksempler på at demokratiske guvernører går imot president Trump, og innfører strengere restriksjoner enn det presidenten ønsker. Trump har truet med å kutte finansieringen til skoler som ikke åpner opp for fysisk undervisning, noe som fredag møtte kritikk fra Joe Biden», skriver Borgen Gjerde.