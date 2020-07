Warren Buffett hylles for å se ut som en idiot

Warren Buffet høstet kritikk etter at kvittet seg med alle fly-aksjene sine, og på den måten gikk glipp av en heftig rekyl i bransjen. En av de som gikk hardest ut av Barstool Sports-gründer og trader Dave Portnoy, som kalte Buffet for en «idiot».

Nå går Shane Parrish, fra den populære businessbloggen Farnam Street, ut og skryter av trekket til Buffett, skriver MarketWatch.

Sitter til du forstår

– Du må være villig til å se ut som en idiot på kort sikt for å få de beste langsiktige resultatene. Jeg forstår det slik at fordi fremtiden er blitt stadig mer usikker, forbereder han seg på det bredeste spekteret av mulige fremtider, sier Parrish.

– Når du ikke forstår med en viss grad av sikkerhet, sitter du til du gjør det, sier Parrish om kritikken som har kommet mot Buffett som en følge av at investorguruen har hentet inn penger i stedet for å prøve å ta en mer aktiv rolle i å tjene på kaoset.

Besatt av Buffett

Parrish, som blir i Business Insider hyllet som «Wall Streets største influencer», sier han har vært besatt av Buffett i årevis og bloggen hans har fått navn etter gaten som Berkshire Hathaway har hovedkvarter i.

– Folk vil alltid ha den optimale løsningen for det øyeblikket, og på den måten virker det som om Buffett har mistet det noen ganger. Men du må være villig til å gjøre ting annerledes, dersom du vil oppnå andre resultater, sier Parrish.

Buffett og Berkshire Hathaway har en kontantbeholdning på rundt 137 milliarder dollar. Men Parrish mener at Buffett fortsatt være fokusert på å beskytte investorene sine og sørge for å ha rikelig med kontanter for å navigere gjennom det forræderske klimaet som herjer i aksjemarkedet for tiden.