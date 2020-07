Flere giganter skal i ilden denne uken - dette forventer økonomene

Det er en spennende uke på Wall Street foran oss. Flere av de større selskapene skal legge frem rapporten for det andre kvartalet, som ble sterkt påvirket av coronapandemien.

Tesla-aksjen var i mars nede på rundt 430 dollar. Fredag sluttet aksjekursen på 1500,84 dollar. Utviklingen har vært fenomenal for aksjen.

Venter negativt resultat pr. aksje

Onsdag kommer svaret på hvor hardt selskapet ble rammet av coronapandemien. Bilsalget ble hardt påvirket i første halvår på verdensbasis, og Tesla måtte stenge Fermont-fabrikken i California. En rekke ansatte ble også permittert.

Økonomene venter et negativt resultat pr. aksje på 0,57 dollar for andre kvartal, ifølge CMC Markets. Opprinnelig var målet for 2020 å levere 500.000 biler, men det skal nok være vanskelig å nå grunnet pandemien. Elon Musk håper nå at 2019 blir som 2020, at salget tar seg kraftig opp i andre halvår.

Microsoft og Twitter

Tirsdag skal United Airlines og Coca Cola vise frem sine tall. Onsdag skal også Microsoft legge frem rapporten for andre kvartal. CMC Markets venter at resultat pr. aksje blir 1,38 dollar.

Torsdag er det Twitters tur, og det estimeres et negativt resultat pr. aksje på 0,02 dollar. AT&T, Intel og Southwest Airlines kommer også med tall torsdag. Fredag skal Vodafone legge frem resultatene for første kvartal, mens Verizon kommer med tall for andre kvartal.