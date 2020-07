dette vil påvirke oslo børs

OPP? Oppgang for oljeprisen og globale børser peker mot oppgang på Oslo Børs.

OPP? Oppgang for oljeprisen og globale børser peker mot oppgang på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Positiv utvikling for børsene i Asia og USA, samt oppgang for oljeprisen kan peke mot at Oslo Børs åpner i pluss tirsdag.

Analytiker i Nordnet Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 1,0 prosent, eller innenfor intervallet [0,8, 1,2] prosent.

Olje

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,44 prosent til 43,36 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,64 prosent til 40,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

UBS-analytikere mener at oljeprisen stiger som følge av en positiv smitteeffekt fra aksjemarkedene, men at oppgangen er begrenset på grunn av usikkerheten knyttet til om oljeetterspørselen tar seg opp igjen, ifølge Platts.

Wall Street

Mandag stengte alle de tre toneangivende indeksene i pluss.

S&P 500 steg 0,84 prosent til 3.251, og er nesten 1 prosent opp siden nyttår.

Dow Jones steg 0,21 prosent til 26.272, og har dermed falt 6,5 prosent siden nyttår.

Nasdaq Composite steg 2,51 prosent til 10.767. Teknologiindeksen har så langt steget hele 20 prosent siden nyttår og tikket inn ny all-time high. Nasdaq har vært den amerikanske indeksen som har gjort det best siden nedgangen i mars.

Blant enkeltaksjer steg Amazon 7,1 prosent, noe som ga selskapet den største intradagsgevinsten siden mars. Oppturen kom etter at en Goldman Sachs-analytiker hevet sitt kursmål på aksjen til 3.800 amerikanske dollar, noe som er det høyeste på Wall Street i dag. Facebook steg 1,4 prosent. Netflix, Alphabet (Google) og Microsoft klatret alle mer enn 1 prosent. Apple avanserte 2,1 prosent.

Elon Musks livsverk imponerte imidlertid minst like mye som Amazon i dag. Tesla-aksjen steg nemlig 9,5 prosent og er så langt 292 prosent opp siden nyttår. Bare de tre siste månedene har aksjen mer enn doblet seg i verdi.

Vaksinekappløpet mot coronapandemien har gitt det amerikanske aksjemarkedet kraftig medvind den siste perioden. Pfizer og BioNTech rapporterte positive nyheter om en fellesutviklet vaksinekandidat , og sa at deres studie har skapt fremkallende effekt av immune stoffer. En annen vaksinekandidat fra Universitet i Oxford og AstraZeneca viste også positiv immunrespons i en tidlig studie.

Det registreres fortsatt over 200.000 tilfeller av nye smittede hver dag, der over 60.000 av tilfellene befinner seg i USA.

Asia

Oppgangen i Asia følger den positive utviklingen på Wall Street mandag kveld.

I Japan er Nikkei opp 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,07 prosent, og CSI 300 er opp 0,06 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,88 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,50 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 1,94 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,43 prosent.

«Globale aksjer har fått ny medfart etter at økt vaksinehåp de siste dagene gir større optimisme i markedet», skrev Felicity Emmett, seniorøkonom i ANZ, i en morgennotis.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte mandag opp 0,51 prosent til 847,91 poeng, etter å ha startet dagen i rødt.

Blant vinnere steg Yara 3,4 prosent, Atea 1,5 prosent mens Aker Solutions klatret 6,6 prosent. Oppturene kom etter at flere meglerhus oppjusterte kursmålene sine på de respektive aksjene. Q-Free stengte opp mer enn 13 prosent etter å ha landet en gigantkontrakt på 130 millioner kroner.

Blant børstaperne mandag falt Norwegian 4,29 prosent, etter at selskapet mottok varsler fra obligasjonseiere om at 2,53 millioner dollar i selskapets konvertible obligasjonslån skal konverteres til 6,28 millioner nye aksjer.

Dette skjer idag – tirsdag

Regnskapsrapporter i Norden:

- Resurs (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30)

Øvrige utenlandske:

- BHP (driftsoppdatering), Lockheed Martin, Texas Instruments, UBS

Eksklusive utbytte:

- AKER (NOK 11,75)

Makro:

- Japan: KPI juni 1.30

SSB:

- Salg av petroleumsprodukt 8.00

- Internasjonale reserver og valutalikviditet 8.00

Annet:

- Olje: API, ukentlig oljelagertall 22.30