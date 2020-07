Oslo Børs åpner opp - shippingaksje rett til værs

GOD START TIRSDAG: For konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships.

GOD START TIRSDAG: For konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships.

Etter 45 minutters handel er Oslo Børs opp 1,50 prosent og hovedindeksen står i 860,5. Hittil er det omsatt aksjer for 618 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,81 prosent til 43,52 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,06 prosent til 41,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Dempet etterspørsel fra Kina

Regn og oversvømmelser i enkelte regioner sør i Kina har ført til reduserte innenlandske raffineriløp, som gir dempet etterspørsel, melder TDN Direkt.

«Dette bringer et uønsket fokus på det pågående problemet av høye globale lagre og kan begrense oppsiden for olje, selv om bekymringer rundt Kinas avtagende etterspørsel viser seg å være overvurdert», skriver markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp i et notat, ifølge Platts.

Shippingaksje fyker opp

Containerselskapet MPC stiger 13,94 prosent i åpningen til 2,86 kroner.

Adevinta -aksjen styrkes kraftig og stiger 25,83 prosent til 145 kroner etter at det ble kjent at det kjøper Ebay-virksomhet for 9,2 mrd. dollar. Schibsted-aksjen stiger 21,05 prosent til 314 kroner.

Kongsberg Automotive stiger 3,13 prosent i åpningen til 0,1320 kroner. Norbert Loers, finansdirektør i selskapet, har tirsdag lastet opp flere aksjer i selskapet fremgår det i en børsmelding.

B2 Holding er ned 3,41 prosent til 5,1 kroner. Selskapet la mandag frem et solid resultat for 2. kvartal.