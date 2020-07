Fest setebeltene – rekordrush i vente på Wall Street

Alle de tre toneangivende indeksene klatret på Wall Street mandag. Den teknologitunge indeksen Nasdaq var soleklar vinner etter at den steg 2,51 prosent til 10.767, noe som var ny all-time high.

Nytt rally i vente

Tirsdag ligger det an til nok en oppgang der futures hinter til at Dow Jones vil stige 0,64 prosent, mens S&P ligger an til en oppgang på 0,71 prosent og Nasdaq går mot en hopp på 0,91 prosent til ny toppnotering.

Momentumet på Nasdaq har ikke vært så sterkt på 20 år. Kjøp eller selg?

Tirsdag ble medlemslandene i EU enige om en massiv krisepakke, for å sikre at den økonomiske aktiviteten tiltar.

Krisepakken er totalt verdt 750 milliarder euro. 390 milliarder euro skal direkteoverføres til de medlemslandene som har blitt svekket av coronakrisen, mens resterende 360 millarder vil bevilges som lån med lav rente.

Seks giganter mot ny all-time high

I førhandelen stiger Apple 0,9 prosent til 396,8 dollar, noe som er ny all-time high. Etter et hopp på 9,5 prosent mandag, ligger Tesla an til å stige nye 2,7 prosent til 1.688,0 dollar – høyeste noteringen noen gang.

Selv om Facebook har opplevd at flere selskaper har boikottet plattformen og stoppet å kjøre annonser, har aksjen hentet seg inn og steget til nye høyder. Tirsdag ligger aksjen an til å stige 0,8 prosent til 247,4 dollar og dermed sende aksjen i ny all-time high.

Alphabet som er morselskapet til Google og en av Facebooks største konkurrenter, stiger 1,0 prosent til 1.579,4 dollar i førhandelen, noe som også er ny toppnotering.

Mandag hadde Amazon sin beste dag på Wall Street siden mars, men festen sluttet ikke der. Tirsdag ligger det an til ny all-time high etter en oppgang på 1,4 prosent til 3.242,6 dollar.

Microsoft og Bill Gates kan også glede seg over å se aksjen seile mot ny toppnotering etter en oppgang på 1,4 prosent til 214,7 dollar i førhandelen.

Advarer mot boble

Selv om det er full fest for teknologiselskapene på Wall Street, advarer milliardær og Dallas Mavericks-eier, Mark Cuban, mot en potensiell boble.

Cuban sier at tech-rallyet som har foregått etter krasjet i mars minner bemerkelsesverdig på Dot com-boblen som sprakk på starten av 2000-tallet.

Da falt Nasdaq nærmere 80 prosent mellom 2000 og 2002.