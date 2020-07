Verdens største tobakkselskap med sterkere kvartalstall enn ventet

Philip Morris International leverte en omsetning på 6,65 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte tobakkgiganten en omsetning på 7,70 milliarder dollar i samme kvartal i 2019. Analytikere ventet en omsetning på 6,49 milliarder dollar.

Resultat før skatt kom inn på 2,55 milliarder dollar, ned fra 3,02 milliarder i samme kvartal foregående år.

Resultat etter skatt endte på 1,95 milliarder dollar, ned fra 2,32 milliarder i andre kvartal i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 16 prosent.

Resultat pr. aksje kom inn på 1,25 dollar pr. aksje, ned fra 1,49 dollar pr. aksje i andre kvartal foregående år. På forhånd estimerte analytikere et resultat pr. aksje på 1,10 dollar.

– Til tross for et veldig utfordrende kvartal på grunn av pandemien, leverte vi resultater over våre tidligere kommuniserte forventninger til både nettoinntekter og resultat pr. aksje, sier administrerende direktør Andre Calantzopoulos i en kommentar.

Tidligere år estimerte tobakkgiganten et resultat pr. aksje på 5,50 dollar i 2020. Selskapet trakk imidlertid sine estimater, på grunn av usikkerhet knyttet til coronapandemien. For 2020 estimerer nå selskapet et resultat pr. aksje mellom 4,84 og 4,99 dollar, sammenlignet med 4,61 dollar i 2019.

Aksjen har falt 14 prosent hittil i år, mens den har falt 17 prosent det siste året.

FORNØYD: Administrerende direktør i Philip Morris International, Andre Calantzopoulos. Foto: Christopher Goodney