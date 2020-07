Carnegie: – Avtalen er svært positiv for både Adevinta og Schibsted

Adevinta har bekreftet at det kjøper eBay-virksomhet for 9,2 milliarder dollar. Det sender Adevinta-aksjen opp 35,74 prosent til 156,10 kroner, som er soleklar all-time high. Schibsted vil etter transaksjonen redusere eierandelen sin i Adevinta fra 59 prosent til omtrent 33 prosent.

Carnegie mener at kostnaddssynergiene er troverdige, ifølge TDN Direkt.

«Samlet finner vi avtalen svært positiv for både Adevinta og Schibsted. Adevinta blir en global, ikke bare regional, online rubrikk-powerhouse», skriver meglerhuset.



Positivt

Schibsted er også enige med Adevinta om å kjøpe Ebay sin danske rubrikkvirksomhet. Schibsteds A-aksje er opp 20,09 prosent til 344,30 kroner.

Arctic Securities mener oppkjøpet er positivt og gjort til gode betingelser.

«Vi ser små inntektssynergier i eksisterende markeder mellom Adevinta og eBay sin rubrikkvirksomhet ettersom de eneste overlappende markedene er Italia, Mexico og Storbritannia. Etter vårt syn er hovedverdien Tyskland og Nederland. Vi ser store synergier for konsernkostnader, produkter og teknologi», skriver Arctic Securities, rapporterer TDN Direkt.

Flere oppkjøp?

DNB Markets peker på sin side på at oppkjøpsprisen finner seg på den dyre siden fra et verdsettelsesperspektiv, men at det gir mer mening fra et strategisk perspektiv.

«Selv om man kan argumentere for at det er på linje med historiske transaksjonsmultipler i online rubrikkindustrien, har eBay en noe lavere inntektsprofil», skriver DNB Markets.



– Med oppkjøpet av eBay Classifieds Group blir Adevinta det største rubrikkselskapet på nett i hele verden med en unik portefølje av ledende markedsmerkevarer. Vi mener at kombinasjonen av de to selskapene med deres virksomheter skaper en av de mest spennende fortellingene i rubrikkannonsenes historie, sier Rolv Erik Ryssdal, Adevinta-sjef, i en melding.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, uttrykte seg fornøyd med Adevinta-oppkjøpet på en telefonkonferanse tidligere i dag. Hun røpte at Schibsted ser flere muligheter for vekst i Danmark, og utelukker ikke flere oppkjøp i landet, rapporterer TDN Direkt.