Investeringssjef: -Tilrettelagt for børsrally hvis konservative analytikere slås

Så langt i resultatsesongen har 10 prosent av selskapene ved S&P 500 rapportert tall for andre kvartal. Av selskapene som hittil har vært i ilden, har selskapene samlet sett levert et resultatfall på 45 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2019, det viser data fra FactSet Research ifølge Marketwatch.

Fallet er også i tråd med analytikernes forventning som var et fall på 44 prosent i forkant av resultatsesongen.

For konservativt

Kapitalforvalter ved det sveitsiske investeringsselskapet Unigestion, Salman Baig mener de lave forventningene gir grunn til optimisme for gjenværende del av resultatsesongen.

Baig understreker at 65 prosent av selskapene slo forventning under rapporteringen av første kvartal. Til tross for at det høres mye ut, er det den laveste andelen siden 2009 og langt under normalen på 75 prosent.

Grunnet usikkerheten i markedet ved rapporteringen av første kvartal ble de amerikanske selskapene som slo forventning kun belønnet med en oppgang på 0,8 prosent sammenlignet med referanseindeksen. På den andre siden, ble selskapene som kom til kort mot forventning straffet med en kursnedgang på 2,5 prosent sett opp mot referanseindeksen.

Dermed tror Baig på en motsatt, og mer normal reaksjon fra investorene i andre kvartal, ettersom utsiktene er mer forutsigbare og at det generelle markedssentimentet er bedre enn for tre måneder siden.

«Hvis dette kvartalet blir det motsatte av første kan selskaper som overpresterer sett opp mot forventning bli bedre belønnet, mens de som underpresterer blir straffet i mindre grad», skriver Baig til sine kunder.

Makro- og mikrofaktorer peker mot sterk resultatsesong

Så hvorfor skal selskapene overprestere i andre kvartal?

Baig fremmer særlig detaljhandelen i USA som omsider er tilbake på nivåene fra før coronapandemien drøye fem måneder etter krakket. Til sammenligning tok det 33 måneder for detaljhandelen i USA å hente seg inn etter finanskrisen i 2008-09.

Videre skriver Baig at sykliske råvarer som olje og kobber også er på vei tilbake til nivåene fra før coronakrisen.

«En bedring i mikro- og makrodata kan lede til et positivt skift i investorsentimentet. Det igjen vil kunne medføre at flere investorer kjøper at økonomien er på bedringens vei og øker eksponeringen mot aksjer som vil kunne gi en kraftig boost til aksjemarkedet og mer risikofylte aktiva generelt», heter det videre av oppdateringen fra Baig.