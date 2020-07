OPPTUR: På børs for Schibsted tirsdag.

Oslo Børs opplyser at det ble trøbbel i sluttauksjonen for A- og B-aksjen til Schibsted. Dette gjør at alle handler etter klokken 16.20 ble annullert.

Schibsted A endte opp 18,35 prosent til 339,30 kroner, mens B-aksjen steg 14,11 prosent til 296 kroner.

Den store oppgangen skyldes Adevintas eBay-oppkjøp.