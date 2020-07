Potensielle børsraketter – fondsforvalter deler sine kandidater

Etter utbruddet av coronaviruset har de økonomiske utsiktene vært dystre. Sjeføkonom i Goldman Sachs, Jan Hatzius, tror den amerikanske økonomien vil falle med 4,6 prosent i år. Et lyspunkt er at Hatzius tror den amerikanske økonomien vil oppleve en rekyl på 5,8 prosent i 2021.

RISIKO: Helene Steen medforvalter av fond i DNB Global anbefaler enkelte aksjer med stor risiko. Foto: DNB

Det internasjonal pengfondet (IMF) forventer at den økonomiske veksten i eurosonen vil falle med 10,2 prosent i 2020, før den stiger 6,0 prosent i 2021. Kredittratingbyrået S&P Global Ratings ser for seg en nedgang på 7,8 prosent i år og en oppgang på 5,5 prosent i 2021.

Sektoren for de risikoperverse

Hvis man tror på en bedring og at økonomisk aktivitet tar seg opp igjen, mener hun at det kan være lurt å satse på kjente navn som har falt mye etter utbruddet av coronaviruset. Steen trekker frem reiseliv-operatøren TUI og cruisegiganten Royal Caribbean Cruises som gode kandidater.

– På lang sikt tror vi at folk ikke slutter å reise på ferie og selskapene opplever gode bookingtall for 2021 der brorparten er nye bookinger og med stabil prising. Selskapene har tatt grep og redusert kostnader betydelig, men det er fortsatt høy risiko involvert. Nyheter rundt en pålitelig vaksine vil være positivt for disse navnene, skriver forvalteren i en mail til Finansavisen.

SER OPPSIDE: Royal Caribbean Cruises har ikke tatt imot passasjerer så langt i andre halvår. Foto: Bloomberg

– Sektoren er billig, men det er stor usikkerhet. Coronakrisen har påført mange av selskapene ytterligere gjeld som kan gjøre det vanskelig for enkelte selskaper å betjene sine forpliktelser. Vi tror det kan være en stor risk reward innenfor dette segmentet.

Anbefaler bil og bank

– Forventninger om bedring i økonomisk aktivitet flytter gjerne sykliske sektorer som finans, industri og energiaksjer. Det er en del som peker i retning av verdiaksjer, og da kan bank og bilindustrien være interessant, forklarer Steen videre.

Steen trekker frem den globale produsenten av bildeler Valeo, som også er ledende innenfor 48V teknologi og elmotorer gjennom sitt joint venture med Siemens og den europeiske kvalitetsbanken BNP Paribas som gode kandidater.

Hun peker også på at tyske, franske og italienske myndigheter har kommet med stimulansepakker med grønn innretning til hjelp for nasjonal bilindustri, noe som er positivt for Valeo.

Selskapene som kommer styrket ut av krisen

– Mange selskaper vil dra fordel av coronakrisen som følge av endrede vaner, men ikke nødvendigvis i et langsiktig perspektiv. Mye vil normalisere seg, men netthandel, spill, underholdning og betalingstjenester har nok gjort et skifte opp.

Fondsforvalteren trekker blant annet frem Amazon, Netflix, PayPal, Ayden, Zynga og Hellofresh, som alle har hatt en eventyrlig oppgang i aksjekursen i kjølvannet av krisen.

Steen er mest positiv til Visa, og viser til at coronakrisen har vært positiv for selskapet, men ikke sett samme reprising. Hun tror Visa vil få en varig positiv effekt med raskere skift fra cash til kort og elektroniske betalingsløsninger.