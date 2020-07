dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår at Oslo Børs åpner flatt - eller innenfor intervallet -0,3-0,2 prosent.

Olje

Et fat brentolje kostet ved børsens stengetid 44,69 dollar fatet, opp 3,51 prosent drevet av gode vaksineoppdateringer og EU-avtale. Onsdag morgen har prisen falt marginale 0,02 prosent for dagen til 43,94 dollar. WTI-oljen er ned ubetydelige 0,04 prosent til 41,51 dollar fatet.

Oljeprisen ble svekket i går kveld etter at USAs president Donald Trump sa på en pressekonferanse at coronakrisen i landet vil bli verre før den blir bedre. Landet sliter med å få ned smittetallene.

– Skaff munnbind. Uavhengig om du liker munnbind eller ei, så har de sin virkning. De har en funksjon og vi trenger all drahjelp vi kan få, rådet presidenten.

Tall fra API viste at råoljelagrene i USA steg med 7,5 millioner fat sist uke.

Asia

I Japan er Nikkei ned 0,47 prosent onsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,20 prosent, og CSI 300 er opp 1,37 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,08 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen faller 1,29 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,89 prosent.

USA

Det var blandet stemning på Wall Street tirsdag. Dow Jones ledet an på Wall Street med en oppgang på 0,6 prosent. Nasdaq falt 0,8 prosent fra mandagens toppnotering.

Ifølge CNBC tok mange investorer gevinst i de store teknologiaksjene, for deretter å flytte pengene over i verdiaksjer. Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft og Apple var alle ned over 1,4 prosent.

Hovedindeksen

Halvparten av oppgangen ble borte på Oslo Børs tirsdag. Ved lunsjtider var Oslo Børs opp hele 2 prosent til 864,91 poeng, etter at EU ble enige om en historisk krisepakke som svar på coronapandemien. Men til slutt endte hovedindeksen i 857,42 poeng, etter en oppgang på 1,12 prosent.

Tirsdagens store snakkis var at Adevinta bekreftet kjøpet av eBay-virksomhet for 9,2 milliarder dollar. Det sendte Adevinta-aksjen opp 25,91 prosent til 144,80 kroner, som er klar all-time high. På det høyeste intradag sto aksjen i 160,20 kroner.

Dette skjer i dag:

Regnskapsrapporter:

Oslo Børs:

- PLCS (kl 7.00), NHY (kl 7.00)

Øvrige Norden:

- ABB (kl 7.00)

Øvrige utenlandske:

- Microsoft

Presentasjoner:

- NHY: kvartalspresentasjon 8.30

- PLCS: kvartalspresentasjon 9.00

Eksklusive utbytte:

- SSO (NOK 0,95)

Makro:

- Norge: byggeareal juni 8.00

- Japan: PMI-industri foreløpig juli 2.30

- USA: FHFA boligprisindeks mai 15.00

- USA: salg eksisterende boliger juni 16.00

Annet

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB).