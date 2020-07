Gnisninger mellom USA og Kina skaper frykt på børsene

URO: Mellom USA og Kina. Her deres presidenter Donald Trump og Xi Jinping.

URO: Mellom USA og Kina. Her deres presidenter Donald Trump og Xi Jinping. Foto: NTB Scanpix

Wang Wenbin, talsperson for Kinas utenriksdepartement, sier at amerikanske myndigheter har bedt Kina om å stenge konsulatet i Houston i Texas, ifølge Reuters.

New York Times melder at USA har bedt Kina om å gjøre dette innen 72 timer. Wang Wenbin truer med at Kina vil komme med motsvar, dersom USA ikke trekker beskjeden raskt.

– Vi har anmodet om stenging av generalkonsulatet for å beskytte amerikansk opphavsrett og amerikanske borgeres personopplysninger, sa talsmann Morgan Ortagus i USAs utenriksdepartement da han ankom København sammen med utenriksminister Mike Pompeo onsdag.

Ken Cheung, asiatisk valutastrateg i Mizuho Bank, sier til Financial Times at investorer raskt ble bekymret.

– Denne typen utvikling innebærer stor usikkerhet, sier Cheung.

De amerikanske børsene pekte opp 0,1 prosent i førhandelen i morgentimene norsk tid. Ved 11.30-tiden er de ledende indeksene ned 0,5-0,7 prosent. På Europa-børsene er det bred og tydelig nedgang. Også oljeprisen snur i negativt terreng.

Det har i lang tid vært uro mellom Kina og USA. Nasjonene var lenge i handelskrig, men ved årsskiftet kom de til en handelsavtale. Coronaviruset, som stammer fra Kina, har gjort at USAs president Donald Trump har hatt en aggressiv tone mot nasjonen siden.

– Dette er en alvorlig utvikling, vurderer Richard McGuire, strateg i Rabobank, ifølge Wall Street Journal.