KJØPSANBEFALING: 5 av 7 analytikere har kjøpsanbefaling på TGS-aksjen, her ved adm. direktør Kristian Johansen. Foto: Kapital/Ina Vedde-Fjærestad

TGS-Nopec ventes å legge frem et resultat før skatt på minus 46 millioner dollar for andre kvartal, mot 47 millioner dollar for tilsvarende periode i fjor, det viser gjennomsnittet av estimater videreformidlet av TDN Direkt.

Samme kilde skriver videre at nettoresultat ventes til minus 36 millioner dollar for andre kvartal, mot 26 millioner dollar året før.

Analytikerne venter en omsetning på 504 millioner dollar i snitt, i tillegg til at driftsresultatet skal øke til 40 millioner dollar i 2021 og 76 millioner dollar i 2022.

Fem av syv analytikere har kjøpsanbefaling på aksjen, én har hold-anbefaling, mens siste oppfordrer til å selge. Gjennomsnittlig kursmål ligger på 167 kroner.

Aksjen er i skrivende stund ned 3,1 prosent til 145,60 kroner. Det vil si at gjennomsnittlig kursmål ligger nesten 15 prosent over kursen på nåværende tidspunkt.