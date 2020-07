Tesla stiger mens investorer på Wall Street biter negler

Det går mot en rolig åpning på Wall Street av førhandelen onsdag. Dow Jones er i skrivende stund ned 0,19 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq er henholdsvis ned 0,15 prosent og opp 0,09 prosent.

Bekymringsverdige nyheter

Det er verdt å merke seg at den økte spenningen mellom Kina og USA kan ha innvirkninger på markedet, da amerikanske myndigheter har gitt Kina beskjed om å stenge konsultatet deres i Houston. MarketWatch skriver at Kinas utenriksdepartement kalte handlingen for en «politisk provokasjon» fra USA sin side.

Videre bekymrer investorer seg om at en ny stimuluspakke vil la vente på seg i lengre tid. MarketWatch videreformidler at senatets majoritetsleder sa at kongressen neppe vil godkjenne nye stimuleringstiltak før representantene går inn i pause om 2 uker.

De bekymringsverdige nyhetene sammenfaller med tirsdagens pressekonferanse med Trump, der han virket betydelig mer dempet enn tidligere. Mens han tidligere har uttalt at viruset bare vil forsvinne, hevdet han nå at coronakrisen trolig «vil bli verre før det blir bedre».

Vaksinekandidat og børskjemper utmerker seg

Av aksjer det er verdt å legge merke til er blant annet Pfizer som har inngått en gigantavtale med amerikanske myndigheter om et fremtidig kjøp av 600 eksemplarer med coronavaksiner. Aksjen rykker følgelig til i førhandelen og er opp 5,10 prosent til 38,6 dollar.

Snap, bedre kjent som den populære bildedelingstjenesten Snapchat, leverte tirsdag kveld norsk tid tallene for andre kvartal. Selskapet kunne rapportere om et dundrende underskudd, som var langt dårligere enn analytikerne forventet.

Noen av børskjempene gjør også utslag i førhandelen onsdag. Microsoft og Tesla er ventet å legge fram tall for andre kvartal etter børsslutt onsdag. Tallene kan ha stor betydning for Tesla som har mulighet til å oppfylle et stort krav for å kunne bli en del av S&P 500, dersom det legger frem et positivt ikke-justert resultat for kvartalet.

Det ser ut til at investorene forventer gode nyheter fra Tesla, med tanke på at aksjen rykker til med en oppgang på 1,97 prosent til 1.600 dollar. Microsoft er i førhandelen opp 0,50 prosent til 209,8 dollar.