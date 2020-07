Tidligere konsernsjef i kriseselskap fengslet for andre gang

Tidligere konsernsjef i Wirecard, Markus Braun har blitt anklaget av påtalemyndighetene i München for å ha begått svindel over flere år, og er følgelig arrestert for andre gang. Det melder Financial Times.

Pågått siden 2015

Påtalemyndighetene mistenker nå at Wirecards regnskapssvindel startet så tidlig som i 2015 for å blåse opp inntektene i et forsøk på å lure potensielle investorer.

Wirecard, som tidligere har vært en bærebjelke i Tysklands teknologisektor kollapset forrige måned etter at det ble kjent at 1,9 milliarder euro, som stod oppført i selskapets bøker, trolig ikke eksisterte.

Wirecard-aksjen har siden starten av juni kollapset 98 prosent ved blue-chip indeksen DAX i Frankfurt.

Utvider etterforskningen

Tyske etterforskere har nå utvidet sin etterforskning av hendelsen og kalt inn flere tidligere personligheter fra Wirecards ledelse. Blant annet er Wirecards tidligere finansdirektør Burkhard Ley og tidligere regnskapssjef Stephan von Erffa satt i varetekt.

Dermed sitter i alt fire tidligere personligheter fra Wirecards ledelse i varetekt etter at en dommer i München opphevet Brauns kausjon på fem millioner euro.