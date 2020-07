dette vil påvirke oslo børs

Oslo 20200317_Illustrasjon: Oslo Børs faller kraftig etter børsraset i Kina. Mandag ettermiddag har hovedindeksen falt med over 6,2 prosent._Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår at Oslo Børs skal åpne opp 0,5 prosent - eller innenfor intervallet 0,3-0,6 prosent. Han skriver at positive vaksinenyheter veier opp for økte geopolitiske spenninger.

Olje

Oljeprisen utviklet seg positivt onsdag ettermiddag etter, drevet av nyheten om en coronavirusvaksine-avtale mellom amerikanske myndigheter, Pfizer og BioNTech.

Brentoljen stiger nye 0,29 prosent til 44,41 dollar pr. fat torsdag, som er på det høyeste nivået siden starten av mars. WTI-oljen løftes med 0,41 prosent til 42,04 dollar.

Tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, viste at amerikanske råoljelagre steg med 4,9 millioner fat til 536,6 millioner fat sist uke. APIs lagertall tirsdag pekte på en oppgang på 7,5 millioner fat.

Kina og USA

Oljeprisen og børsene er under press fra økte gnisninger mellom USA og Kina, som bekymrer investorer. OANDA-analytiker Edward Moya sier han ikke tror på totalt isfront mellom de to mektige nasjonene.

– President Donald Trump trenger en sterkere økonomi og har ikke råd til at Kina ikke lever opp til handelsavtalen, så til syvende og sist kommer vi til å se dette de-eskalere raskt, sier Edward Moya, ifølge TDN Direkt.

Gnisninger mellom USA og Kina skapte frykt blant investorene i går. Wang Wenbin, talsperson for Kinas utenriksdepartement, sa at amerikanske myndigheter har bedt Kina om å stenge konsulatet i Houston i Texas, ifølge Reuters.

New York Times meldte i går at USA har bedt Kina om å gjøre dette innen 72 timer. Wang Wenbin truer med at Kina vil komme med motsvar, dersom USA ikke trekker beskjeden raskt.

Asia

Stemningen er blandet i Asia. Nikkei opp 0,90 prosent til 22.751,6, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,62 prosent til 1.573,0.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 1,09 prosent, mens Shanghai Composite har en nedgang på 1,19 prosent.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen stiger Hang Seng i Hongkong 0,37 prosent og Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 0,91 prosent.

Sydney-børsen klatret 2,21 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street var på plussiden onsdag, som oljeprisen trigget av nyheten om en coronavirusvaksine-avtale mellom amerikanske myndigheter, Pfizer og BioNTech.

Best gikk det med Dow Jones som var opp 0,62 prosent. Også den brede S&P 500-indeksen og Nasdaq endte i pluss med en oppgang på henholdsvis 0,57 og 0,24 prosent.

Etter stengetid på New York-børsen la både Microsoft og Tesla frem kvartalstall.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte onsdag ned 0,74 prosent til 849,85. Omsetningen for dagen beløp seg til 3,7 milliarder kroner. Hovedindeksen var ved lunsjtider ned 1,68 prosent til 843,35.

Equinor falt 2,45 prosent til 137,50 kroner, mens Aker BP sank 2,20 prosent til 188,85 kroner.

Medisinteknologiselskapet SoftOx var å finne blant dagens vinnere med en oppgang på 9,40 prosent til 64 kroner. Oppgangen skjedde etter at selskapet har fått godkjent et klinisk studie i Danmark. SoftOx-aksjen er siden årsskiftet opp 111 prosent.

Dette skjer i dag

Kvartalsrapporter

REC Silicon (Kl. 07.00)

TGS-NOPEC (Kl. 07.00)

Electromagnetic Geoservices (Kl. 07.30)

PGS (Kl. 08.00)

Axactor

Hoist Finance

Presentasjoner

Axactor (Kl. 08.30)

PGS (Kl. 09.00)

Electromagnetic Geoservices (Kl. 10.00)

TGS-NOPEC (Kl. 15.00)

Makro

Norge: AKU-ledighet mai (Kl. 08.00)

Norge: Konjunkturbarometer for industri og berverk 2. kvartal (Kl. 08.00)

Tyskland: Gfk konsumenttillit august (Kl. 08.00)

Frankrike: industriens forventninger juli (Kl. 08.45)

SCB: arbeidsledighet juni (Kl. 09.30)

USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall (Kl. 14.30)

USA: ledende indikator juni (Kl. 16.00)

Annet

Intrum kvartalstall (Kl. 07.00)

AT&T kvartalstall (Før børsåpning)

Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE (Kl. 16.30)