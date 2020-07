Strateg sier investorer bør forberede seg på korreksjon til høsten

Aksjemarkedene har vist en sensasjonell innhenting siden krasjet i mars. Det til tross for at USA og andre land stadig sliter med å kontrollere virusspredningen. Mange har stilt spørsmål ved rallyet som har vært, og hvor bærekraftig denne stigningen kan være.

Nå sier strategen, Ron William, til CNBC at investorer bør forberede seg på en «negativ korreksjon».

William hevder videre at teknologitunge Nasdaq åpenbart er mest overkjøpt og definitivt ikke representativ for USA eller verden, noe som samsvarer med rallyet som har funnet sted for teknologiaksjer gjennom coronakrisen.

Spekulativ kapital skaper bekymring

– Smarte penger er ute, mens spekulative penger er inne, sier strategen til CNBC og henviser med «smarte penger» til kapital fra insitusjonelle investorer, fondsforvaltere, sentralbanker og andre profesjonelle investorer.

– Jeg vil anbefale at alle forbereder seg på en topp i august, og en korreksjon i september eller oktober, argumenterer William og sammenligner dagens marked med det som ledet til børskrakket i 1929.

Får ikke støtte blant alle

Adm. direktør i Albermarle Street Partners, Charlie Parker, mener på sin side at markedet kan stige ytterligere.

– Så lenge bedringen fortsetter til en viss grad vil vi se en beskjeden oppgang for aksjer, hevder Parker.



Han viser videre til at økningen vil avta fra slik den har vært de siste månedene, grunnet antall smittetilfeller i USA.